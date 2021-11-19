Tüyap, makine imalat sektörünün buluşmasında 1 milyar TL’lik iş hacmi yaratacak

Güçlü sanayi üretimiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Yılın en büyük makine imalat buluşması olması itibarıyla büyük bir talep gören fuara özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’dan yabancı ziyaretçi akını bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti programı ve makine Ur-Ge projesi ile desteklediği fuar, yurt içinde özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden de büyük bir ilgi görüyor.

1 milyar TL’lik iş hacmi yaratacak

Her sene yüzde 80 yerli katılımla düzenlenen fuar, bu yönüyle makine imalat fuarları arasında liderliği elinde bulunduruyor. 45 ülkeden ve 50’ye yakın sanayi şehrinden 30.000’in üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar TL’lik ticaret hacmi oluşturması beklentiler arasında yer alıyor. Makine sektörünün bu seneki en büyük buluşması olan fuar aracılığıyla sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

İmalat sektörünün dönüşümü fuardan izlenecek

19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa’da buluşturacak. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

Geniş coğrafyadan iş insanları fuara geliyor

Fuarın heyet çalışmaları, dijital platformlar ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla etkin şekilde yürütülüyor. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı alım heyeti projesinin yanında, Tüyap Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine UR-GE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları devam ediyor.

“Sektörün ihracatına nitelikli değer kazandıracağız”

Makine imalat sektörünün Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital açılım süreci ile daha da derinleştiğini belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nın sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi. Ersözlü, şu açıklamada bulundu: “Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 353 yakın firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında bir araya getireceğiz. Makine imalat sektöründe bu sene yılın en büyük buluşması olması itibarıyla fuarlarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi hayli büyük. Yurt dışından ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinden 45 ülkeden, yurt içinden ise 50’ye yakın sanayi şehrinden 30.000’i aşan ziyaretçiyi Bursa’da buluşturacağız. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri sergilerken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız. Yaratmayı hedeflediğimiz 1 milyar TL’lik iş hacmi ile sektör ihracatına nitelikli katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak firmalarımızın ihracat yolculuklarına hız kazandıracağız”.

Katılımcıların yeni pazarlara açılması için fırsatlar sunacak

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunacak. Tüyap’ın networking uygulaması MyTüyap’ın dijital ürünlerinden akıllı eşleştirme sistemi ile fuara katılan firmalar, tüm dünyadan alıcılarla anında buluşabilecek. Böylece firmalar yıl boyu ticaretlerini kesintisiz sürdürme olanağına kavuşabilecek.

Sağlıklı fuar ortamı

Düzenlediği fuarlar aracılığıyla savunmadan ambalaja, tarım ve hayvancılıktan oyuncak sektörüne kadar çok sayıda sektörün gelişimine yön veren Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini bu fuarda da titizlikle uygulayacak. Yeni nesil fuarcılık anlayışıyla ziyaretçilerine temassız ve sağlıklı fuar ortamı yaratacak. Katılımcılar HES kodunun bulunduğu online davetiye sayesinde girişte bekletilmeden fuar alanına alınacak.