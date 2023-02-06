Türkiye Texworld Paris'e 122 firma ile katılım sağladı

Giyim ve aksesuar üreticilerinin Avrupa'daki en önemli fuarlarından biri olan Texworld Paris kapılarını açtı. Fuar, dünyanın dört bir yanından tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve dericilik gibi sektörlerden 29 bin alıcı ve profesyoneli ağırlıyor.

Türkiye, Texworld Paris'te düzenli bir katılımcı olarak 122 şirket ile yer alıyor. Şirketlerden 94'ü İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği milli pavilyonda yeni iş ortaklarıyla tanışıp, mevcut tedarikçilerle görüşmeler yaparken, 28’i ise bireysel katılım sağlıyor.

Fuarda, ziyaretçilerin yüzde 85’ini Avrupalılar oluşturuyor. Fuar, 8 Şubat 2023’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk firmaları fuar kapsamında Türkiye'nin küresel pazarda en iddialı olduğu sektörlerden tekstilde en son trendleri dünyaya sergileyecek ve bu sayede uluslararası bağlantılar kurma ve ihracat potansiyelini artırma imkanı yakalayacak.

Tekstildeki rekabet avantajını kaliteli ürünler ile destekleyen Türk şirketleri, sürdürülebilir teknolojilerle üretilen çevreci ve yenilikçi ürünleri ile fuarda öne çıkıyor.