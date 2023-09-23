Türkiye'nin makine ihracatı 8 ayda 18,6 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 18,6 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen 5 Avrupa ülkesi olan Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'da düşüş yaşanırken, makine fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gelirler yüzde arttı. Kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatlarının 7,2 dolar olduğu sektörde, ABD ve Rusya'ya yapılan ihracatta birim fiyatlar 10 doların üzerinde seyretti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel enflasyonla mücadelenin henüz istenen sonuçları vermediği bu dönemde, sıkılaşma eğilimlerinin büyüme oranları üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.