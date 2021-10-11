Türkiye, kuru incir ihracatından 256 milyon 915 bin dolarlık gelir elde etti

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ise 72 bin 145 ton kuru incir ihraç etti. Bu ihracattan 256 milyon 915 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış ise yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar oldu.

"ABD pazarı hedefi, 50 milyon dolar"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirde, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attıklarını belirtti.

2020-21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettikleri bilgisini veren Celep, şunları kaydetti:

"Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY Projesi yürütüyoruz. Bu sezon ABD’ye kuru incir ihracatımız yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldi. ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD pazarında, 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz."