Türkiye ile Suudi Arabistan yeni ekonomik işbirliklerinde anlaştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında, DEİK'in düzenlediği Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ikinci oturumu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih'in katılımı ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakan Muş, buradaki konuşmasında, ilgili muhataplarla görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Ticari aktiviteler hızlanacaktır. Bundan sonra çok daha hızlı olacaktır." dedi.

Firmaları, Bakanlarla birebir görüştürdüklerini dile getiren Muş, "Kaybettiğimiz zamanı burada toparladık. Kısa sürede Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nu düzenleyeceğiz. Şimdi ileriye doğru adım atacağız. Sayın Bakanların söylediği fırsatlardaki sektör temsilcilerimiz ile bir aradayız. Bugünden sonra ikili ticari ilişkilerimiz gelişecek, artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gümrüklerle ilgili bir sorun bulunmuyor"

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi de iki ülke ilişkilerinin en üst düzeye çıkması için bir arada olduklarını kaydetti.

Al Kasabi, iki ülke arasındaki fırsatlara da değinerek, "Afrika, Doğu Asya gibi başka kıtalara ya da başka ülkelere gidebiliriz. Türk firmalarının marifetli ve yetenekli olduklarını biliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz için geleceği verimli bir şekilde inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Gümrüklerle ilgili olarak bugünden itibaren bir sorun bulunmadığını vurgulayan Al Kasabi, şöyle devam etti:

"Siyasi irade ve teknik destek ve insan kaynağı var. Bize ne kaldı? Bir plan çıkaralım ve iki ülke olarak üçüncü ülkelerde ortaklıklar kuralım. Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nu yakın zamanda gerçekleştirelim. Forumu ilk Suudi Arabistan'da ve sonra da Türkiye'de yapalım. Yeni bir başlangıç olsun. İki ülke insanları olarak kardeş gibi çalışalım, ileriye doğru hareket edelim."

"Yatırım fırsatları için birlikte hareket edeceğiz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ise iş dünyası temsilcileriyle bir arada bulunmak ve Türk temsilcileriyle görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından yönlendirildiklerini aktardı.

Fırsatların bulunduğu yolda birlikte hareket edileceğinin altını çizen Al-Falih, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın G20 ülkesi olduklarını anımsattı.

Al-Falih, "Sofistike özel sektör sahibiyiz. İki ülke arasında iyi ilişkilerin yeniden tazelenmesi ve sağlam ilişkilerin kurulmasına adım atacağız. Yatırım projeleri var. 3,3 trilyon dolarlık fırsat var. Bu 14,4 trilyon Suudi parasına tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında derin fırsatlar elde edilebileceğine olan inancını da vurgulayan Al-Falih, "Yatırımlar iki tarafın da ekonomisi için ileriye dönük lokomotif olabilir. Türk yatırımcılar Suudi Arabistan'ı bir durak olarak görebilir ve işlerini halledebilirler." ifadesini kullandı.

Al-Falih, Suudi Arabistan'da maliyetlerin düşük olduğunu, iki ülke arasındaki şirketler arasında forum ve ikili iş görüşmeleri gibi adımların atılmasını istediklerini ve bu konuda bütün erişim desteklerini sağlayacaklarını bildirdi.

Hedef gösterilen sektörlerde iş birlikleri

DEİK Başkanı Olpak da dün Suudi Arabistan heyeti ve Türk iş insanlarıyla gerçekleştirdikleri Yuvarlak Masa Toplantısı'nın birçok görüşme ve imzalanan 2 anlaşmayla ikili iş birliklerinin tekrar başlaması için güzel bir vesile olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasında gerçekleşen resmi görüşmelerde de özel sektör ortaklıklarının önünü açmaya yönelik adımların atıldığını belirten Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef gösterilen sektörlerde iş birliklerini geliştirmek üzere çalışmalarımızı yapacağız. İki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak, ticari ilişkilerimizde birkaç yılı kaybettik. Bakanlarımız önümüzü açmak için burada. Biz de iş insanları olarak daha çok çalışacağız. Türk firmalarımız iş birliğimizi artırmak için bekliyorlar. Bundan sonraki süreçte liderler önümüzü açacak, biz de iş dünyası olarak arkalarından geleceğiz."

Olpak, önlerinin açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacaklarını düşündüklerini vurguladı.

Gürsoy Grup ve Hashim Group sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Murat Tuzcu, Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve iş insanları da katıldı.