Türkiye'den ABD'ye 3 milyar dolarlık ihracat

ABD, yılın 3 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti.

İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.