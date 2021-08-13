Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı

Türkiye genelinde temmuzda 107 bin 785 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre de yüzde 19,9 azaldı. Haziranda 134 bin 731 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konutla Ardahan, 28 konutla Hakkari ve 66 konutla Bayburt oldu.

Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 4 bin 495 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 64 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 1951 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili 931 konut satışıyla Antalya, 312 konut satışıyla Ankara, 217 konut satışıyla Mersin ve 158 konut satışıyla Bursa izledi.

Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983'e çıktı.

Temmuzda Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını 619 konutla İran, 365 konutla Rusya, 229 konutla Afganistan ve 198 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Temmuzda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalarak 20 bin 553 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları azaldı

Diğer konut satışları temmuzda Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 87 bin 232'ye geriledi. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 payla ilk sırada yer aldı.