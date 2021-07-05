Türkay: “Zamlar düşüşü zora soktu”

BUSİAD Başkanı Türkay, tarımın önemini sık sık dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ancak tarlalarda ürün bolluğunun sağlanması ve bunun fiyatlara yansıması için de, bazı şartların yerine getirilmesi gerek. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki zamlar, enflasyon sepetinin tek başına 4’te 1’ni oluşturan gıda ürünlerinin fiyatını düşürmemize yardımcı olmuyor. Bu zamlar diğer alanlardaki üretimin de, daha pahalı olmasına neden oluyor. Maliyetler artınca ihracatta rekabet şansımız da azalıyor. Acil çözümler üretmeliyiz. Yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeliyiz. Aksi halde kur baskısıyla enerji maliyetlerinin artmasına ve bunun da, bize zam ve enflasyon olarak dönmesine engel olamayız.”

BUSİAD Başkanı Türkay, “Tasarruf etmek, daha çok üretmek ve daha çok misafir ağırlayarak turizm gelirimizi artırmak zorundayız. Ancak bu enerji zamları bu işi zora sokuyor” diyerek, pandemi etkisinden kurtulmuş ve yeniden parlayan bir yıldız olan Türkiye’yi görmek umudunu sürdürdüklerini de kaydetti.