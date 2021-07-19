Türk ihracatçıları için ASEAN büyük potansiyel

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASEAN'ın 10 ülkeden oluştuğunu ve 650 milyon nüfusa ulaştığını bildirdi.

ASEAN ülkelerinin, 5 Asya-Pasifik ülkesi ile birlikte geçen yılın kasım ayında dünyanın en büyük Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) imza attığını hatırlatan Kolbaşı, "Bu 15 ülke ilk olarak, anlaşmanın son 8 yıldaki hazırlıklarında olan Hindistan'a açık kapı bırakmış durumdalar. 9 üyesinin onayı ile anlaşmayı uygulamaya koymaya hazırlanıyorlar. Bu anlaşma, dünya ticaretinin ve nüfusunun üçte birini kapsayacak şekilde bir anlaşma olmaya aday." şeklinde konuştu.

ASEAN ülkelerinin Papua Yeni Gine ile Doğu Timor olmak üzere iki gözlemci ortağı, AB ve 10 ülkeyle tesis edilmiş diyalog ortaklığı, Türkiye'nin de dahil olduğu 4 ülke ile sektörel diyalog ortaklığı bulunduğunu anlatan Kolbaşı, ASEAN üyesi Singapur ve Malezya ile Türkiye'nin STA'sı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, ASEAN ülkelerine 2020 sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (RCEP) dahil diğer 5 ülkeye yaklaşık 5,5 milyar dolar, bu ülkelere toplamda 7 milyar dolarlık ihracat yaptığını aktaran Kolbaşı, "Yine ASEAN ülkelerinden 6,3 milyar dolar, RCEP'e dahil toplam 15 ülkeden ise 40 milyar dolarlık ithalat yapıyor ve tam olarak RCEP ülkelerine 33 milyar dolar açık veriyoruz." dedi.

- "Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının yüzde 75'i bu bölgeden geliyor"

Murat Kolbaşı, Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının yüzde 75'inin bu bölgeden geldiğini belirterek, "Bu bölgeye artık Türk markalı ihracatı artırmanın zamanı geldi. Ambalajlı ve dökme gıda ürünleri, kozmetik, markalı tekstil, maden ve turizm alanlarında bölgenin döviz geliri açısından büyük bir potansiyeli bulunuyor." diye konuştu.

Yatırım alanlarında, özellikle ASEAN ülkelerinde elektrik başta olmak üzere altyapı için Türk firmalarının faaliyetleri bulunduğunu, yine farklı sektörlerde de iş birlikleri ve ortaklıklar yapıldığını aktaran Kolbaşı, hem Türkiye'nin hem de ASEAN ülkelerinin dünya ticaretinden aldığı paya bakıldığında, ASEAN ülkeleri ile Türkiye'nin ikili ticaretinin yeterli olmadığını ve gelişim alanlarının çok olduğunu söyledi.

Kolbaşı, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürüyen hem STA hem vergi hem de yatırımların korunması gibi anlaşmalar olduğuna işaret ederek, "Bu noktada özellikle STA'mız olan ülkelerle ikili ticaret, finans ve hizmet sektöründeki ilişkilerimizi öncelikli tutarak büyütmeliyiz. DEİK olarak, ASEAN'a dahil olan 7 ülke iş konseyimiz ile kurmuş olduğumuz ASEAN Çalışma Komitesi ile bu ilişkilerin gelişimine destek olmaya devam ediyoruz." dedi.