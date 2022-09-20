Türk çimento sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar dolar

Sektörün en büyük uluslararası buluşmalarından olan çimento endüstrisi konferansı INTERCEM başladı.

ÇCSİB iş birliğiyle 60'ın üzerinde ülkeden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, Türkiye'nin üretim kapasitesi, sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitesi, ürün yelpazesi, lojistik altyapısı, ihracat tecrübesi, insan kaynağı ve çevreye olan duyarlılığıyla sektörün global ölçekte büyümesine katkı sağladığını bildirdi.

Türk çimento sektörünün başarılarının yanı sıra karşı karşıya kaldığı risklere işaret eden Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün devam etmekte olan savaş ve uygulanan yaptırımlar, enerji arz güvenliğini tehlikeye sokmakta ve buna bağlı olarak giderek tırmanan enerji krizi çok boyutlu olarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu durum enerji yoğun çimento sektöründeki maliyet baskısını daha da artırıyor. Ancak Türkiye, her şeye rağmen dünyanın önde gelen ve güvenilir tedarikçisi olduğu bilinciyle zorlu pandemi koşullarında dahi sağladığı istikrarlı ürün arzına ve ürünlerini sürdürülebilir kalite ile sunmaya kesintisiz şekilde devam etmekte kararlıdır."

Abdulhamit Akçay, 56 entegre ve 21 öğütme tesisine sahip çimento sektörünün ülkenin dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirterek, ocak-ağustos döneminde çimento ihracatının yıllık bazda yüzde 30 arttığını bildirdi.

"Yıl sonu çimento ihracatı hedefimiz 2021'e göre yüzde 30 artışla 1,7 milyar dolar" ifadesini kullanan Akçay, sektörün dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanındaki farkındalık bilincinin yüksek olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, ÇCSİB, çimento sektöründe yurt dışı faaliyetlerini sürdürdüğü "Turkish Cement" markasıyla INTERCEM'de yer alıyor. Birlik, konferansların yanı sıra fuaye alanında kurulan stantlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

INTERCEM, 21 Eylül'de sona erecek.