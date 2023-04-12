TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumunun, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,6 yükseldi.

Endeks, Şubat 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve yakıtlarda yüzde 1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 25,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 düştü.