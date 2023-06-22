Trafiğe mayısta 223 bin 541 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 artarak 223 bin 541'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 28,2 artarak 3 bin 354'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, mayısta 220 bin 187 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Bu rakam özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların mayısta yıllık değişimlerine bakıldığında, özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.