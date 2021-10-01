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Ticaret Bakanı Muş: İhracatta Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık
TİM Başkanı Gülle: İhracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik." dedi.
Ekonomi 01.10.2021, 17:05 01.10.2021, 17:08
AA - TİM Başkanı Gülle, "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar. Ciddi bir istihdam ihtiyacı da Türkiye'nin her ilinde karşımıza çıkmakta." ifadesini kullandı.
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