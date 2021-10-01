banner8

banner6

banner17

Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: İhracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik." dedi.

Ekonomi 01.10.2021, 17:05 01.10.2021, 17:08
TİM Başkanı Gülle: İhracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik

AA - TİM Başkanı Gülle, "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar. Ciddi bir istihdam ihtiyacı da Türkiye'nin her ilinde karşımıza çıkmakta." ifadesini kullandı.

#TİM Başkanı İsmail Gülle #İhracat
Yorumlar (0)
banner14
16
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?