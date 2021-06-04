Ticaret Bakanlığının yeni ham madde düzenlemesi mobilyacıları sevindirdi

Ticaret Bakanlığının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, "oriented strand board (OSB)" ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçlar da eklendi.

Düzenleme, son dönemde ham madde sıkıntısını dile getiren mobilya sektöründe olumlu yankı buldu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, AA muhabirine, ham madde sorununun geçen yaz sezonundan beri birçok sektörü etkilediği gibi, mobilya sektörüne de yansıdığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır soruna çözüm aradıklarını belirten Balcı, yakın zamanda mobilya sektörü adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Balcı, ham madde ihracatına kota getirilmesi konusunda da devletten destek sözü alındığını dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ham madde ihracatında sınırlama haberini sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Balcı, "Mobilya üreticileri olarak ahşaptan yonga ve lif levha ile kereste ürünleri ihracının Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmesinden son derece memnun olduk." dedi.

Balcı, 36 bin üreticinin bulunduğu mobilya sektöründe ciddi bir ham madde ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yerli üreticinin önceliği ham madde teminini iç piyasaya sunmak olmalıdır. En nihayetinde katma değerli mobilya ihracatı yine ülkemize ve ham madde tedarikçisine de yarayacaktır. Ham maddeyi katma değeri yüksek bir mobilya ürünü olarak ihraç etmek ülkemizin kilogram başına ihracat payını da artıracak ve en nihayetinde tedarikçisiyle, üreticisiyle ve satıcısıyla birlikte mobilya sanayi kazanacaktır."

"Üretimde çarklar normale dönecek"

Ham madde eksikliğinden kaynaklı üretimde yaşanan gecikmelerin müşterilere de ürün siparişlerinin gecikmeli teslim edilmesine neden olduğuna işaret eden Balcı, "Ham madde ithalatının kotaya bağlanmış olmasıyla birlikte üretimde de çarklar normale dönecek ve teminlerimizi zamanında yerine getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesi ve düğün sezonunun da başlamasıyla alışverişlerde yeniden hareketliliğin oluştuğunu ifade ederek, "Alınan karar tüm mobilya sanayimize ve mobilya perakendeciliğimize hayırlı olsun. Bu kararda emeği geçen başta Ticaret Bakanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Esnaf olarak kararı sevinçle karşıladık"

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı da sektörün bir süredir sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Esnaf olarak kararı sevinçle karşıladık. Çok olumlu buluyoruz." dedi.

Söz konusu karar için yetkililere teşekkür eden Taklacı, "Bu karar kaçınılmazdı. İç piyasada gerçekten büyük sıkıntı vardı. Devamlı zamlar gelmekteydi. Böylece bunun da önüne geçilerek, iç piyasada ihtiyacımızın karşılanması öncelikli olacak. Sıkıntılarımız 2-3 ay içinde sona erer diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yonga levha temini sorununa inşallah son verecek bir adım oldu"

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil de "Yayımlanan tebliğ sektörümüzün uzun zamandır içinde olduğu yonga levha temini sorununa inşallah son verecek bir adım oldu." diye konuştu.

Kararın, üretim yapmakta zorlanan üreticiler için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aybil, şunları kaydetti:

"Levha halinde yapılan ihracattan oluşan katma değer ile mobilya üretimin ardından yapılan ihracattan sonra oluşan katma değer açısından baktığımızda da devletimizin de yararına olan bir hususta sesimizin duyulması ve çözüm üretilmesi bizleri çok memnun etti. Yonga levha dışında cam ve süngere dair de sorunlarımız mevcut. Umarım yakın zamanda bu sorunlarımızı da çözüp yolumuza devam edeceğiz."