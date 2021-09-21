Ticaret Bakanlığının marketlere fahiş fiyat denetimi hız kesmiyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya'daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Kaya, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir zincir markette Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Fahiş fiyat artışı kapsamında yapılan incelemede bakanlıkça belirlenen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının kontrolünü yapıp tutanağa bağladıklarını anlatan Kaya, "Bu ürünlerle ilgili son 3 ay içinde, son dönemde yapılan alış ve satışlara ilişkin bilgi ve belgeleri talep edeceğiz ilgili işletmeden. Bu çerçevede bir aşırı fiyat artışı olduğunun tespit edilmesi durumunda ve bu fiyat artışının haksız olduğu yani geçerli bir sebebinin olmadığının anlaşılması durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuzca kanunun 18. maddesi kapsamında 10 bin 911 liradan 109 bin 110 liraya kadar idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.

Kaya, etiket denetimlerinde de üç unsura baktıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birincisi, etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu. Yani ürün bilgileri gerçekten etikete yansımış mı? Bir diğer kontrol de indirimli fiyatla satılan ürünler gerçekten de indirimli fiyattan satılmış mı, bunun kontrolünü yapıyoruz. Son olarak da etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir fark var mıdır, yok mudur, bunun tespitini yapıyoruz. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı durumun olması durumunda etiket başına 452 lira idari yaptırım uygulanacak. Denetimlerimiz gerek merkez teşkilatımız gerekse ilgi müdürlüklerimiz vasıtasıyla fahiş fiyat artışının engellenmesi ve aldatıcı etiket uygulanmasının sona erdirilmesini sağlamak adına devam edecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bu denetimlerin, sürecin ilk aşaması olduğuna işaret eden Kaya, fiyat tespiti ile sürecin tamamlanmadığını söyledi. Denetimi yapılan ürünlerin alış ve satış faturalarının ilgili işletmeden talep edileceğini belirten Kaya, "Bu faturalar arasındaki farkın aşırı, yani önemli ölçüde olması durumunda kurulca bunun gerçekten haklı bir gerekçesinin olup olmadığı araştırılacak. Gerekirse işletmelerden savunma alınarak bilgi ve belge istenerek bu kontroller yapılacak. Adil olmayan bir artış olduğu sonucunu varılırsa kurulun alacağı karar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak. Bugünkü denetimde, etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında herhangi bir farklılık tespit etmedik." ifadelerini kullandı.

İstanbul

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı zincir market şubelerinde de etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Üsküdar'da gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığının 81 ilde haksız fiyat artışına yönelik denetim süreci yürüttüğüne işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Bugün burada Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Konusunda Kanun kapsamında ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü bir artış var mı, fahiş bir artış var mı ve bu artış kimden kaynaklanıyor, bunu tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız 81 il ve ilçelerde denetimleri sürdürüyor, denetimler devam edecek. Bugün biz de vatandaşın en çok tercih ettiği, özellikle temel gıda ürünlerinin denetimini gerçekleştirdik. Bu ürünlerin fiyatlarını denetledik.

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığını, etiketteki bilgilerin doğru olup olmadığını, diğer yandan indirimli fiyatlara ilişkin indirimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetim yürüttük. Asıl önemli olan ise bu ürünlerde bir fahiş fiyat var mı yok mu, onu tespit edebilmek amacıyla, burada denetlediğimiz ürünlerin geriye dönük olarak alış ve satış fiyatlarını hem de bu ürünler nereden tedarik edilmişse, tedarikçilerin bilgilerini firmadan talep ettik."

Şahin, bu bilgiler geldikten sonra Bakanlık merkezinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun haksız fiyat artışı olması durumunda 10 bin 900 TL'den 109 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacağını söyledi.

Sorun kimden kaynaklandıysa cezanın ona uygulanacağının bilgisini veren Şahin, bunun da tespitinin yapılacağını dile getirdi.

Ekmekteki birim fiyatı, denetime takıldı

Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edildi.

Soruna ilişkin bilgi veren Şahin, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz. Eğer burada Kurul haksız fiyat artışı olduğuna kanaat getirirse, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında değişen bir ceza var, bunu Kurulumuz takdir edecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler tüm Türkiye'de sürecek.