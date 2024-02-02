Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bakan Bolat, Malatya'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Yeni yılın ilk ayında ihracatımız ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor.

2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %3,6 oranında artış göstererek 20 milyar 28 milyon dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçti.

Bununla birlikte ithalatımız geçen yılın Ocak ayına göre %22,0 oranında azalış göstermiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artarak %76,4 olarak gerçekleşmiştir.'