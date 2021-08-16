Teşvikte aslan payı Bursa’nın

Haziran ayında Bursa’dan 62 firma toplam 721 milyon 126 bin 228 TL’lik yatırım için teşvik belgesi aldı. Bu teşvikli yatırımlarda kullanılmak üzere toplam 52 milyon 229 bin dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek. Söz konusun teşvikli yatırımlar tamamlandığında Bursa’da 853 kişiye daha iş imkanı sağlanmış olacak.

Açıklanan verilere göre, haziran ayında yatırım teşvikinden faydalanan 62 Bursa firmasından 18’i komple yeni yatırım, 41’i tevsi yatırım, 1’i modernizasyon ve 2’si de ürün çeşitlendirme yatırımı gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Haziran ayında Bursa’ya verilen yatırım teşviklerinden 22’si Nilüfer’e, 12’si Osmangazi’ye, 8’i Kestel’e, 7’si İnegöl’e, 3’ü Mustafakemalpaşa’ya giderken, Gürsu, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım’dan 2’şer, Büyükorhan ve Mudanya’dan da 1’er firma yatırım teşvikinden faydalandılar.



