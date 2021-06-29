Tekstilde ihracatın yıldızları

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren UTİB ve UHKİB ihracatta sağladıkları başarıyla ödül almaya hak kazanan firmalara ödüllerini takdim etti. Bu kapsamda pandemi şartlarına rağmen 2020 yılında özveriyle üreterek, başarılı ihracat performansı gösteren toplam 102 firma ödül almaya hak kazandı.

UTİB 2021’den

umutlu

UTİB dijital ortamda gerçekleştirdiği İpek Böceği İhracat Ödül töreninde platin, altın, gümüş ve bronz kategoride ödül almaya hak kazanan firmaları açıkladı. Buna göre toplam 4 kategoride 49 firma ödül almaya hak kazanırken, 68 firma ise ihracat başarı sertifikasına layık görüldü.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin törende yaptığı konuşmada normalleşmeyle birlikte 2021’de ihracatta daha güzel sonuçlar elde edileceği öngörüsünde bulundu.

UHKİB katma

değer üretiyor

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de (UHKİB) ihracatta başarı sağlayarak sektörün üretim ve tasarım gücünü dünyaya gösteren firmalara ödüllerini takdim etti. Platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride toplam 53 firma ödül almaya hak kazandı. UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katma değerli üretimine dikkat çekerek, “UHKİB olarak biz 18,5 dolar kilogram gerçekleştiriyoruz” dedi.