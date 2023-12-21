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TCMB, yeni faiz oranını yüzde 42.5 olarak açıkladı

Ekonomi 21.12.2023, 11:36 21.12.2023, 14:10
TCMB, yeni faiz oranını yüzde 42.5 olarak açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.

Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." denildi.

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