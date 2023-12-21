Son Dakika
TCMB, yeni faiz oranını yüzde 42.5 olarak açıkladı
Ekonomi 21.12.2023, 11:36 21.12.2023, 14:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.
Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." denildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1438'inci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1437'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1435'inci Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1434'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1433'üncü Sayı
Kasım 2023