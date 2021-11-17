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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 59 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

Ekonomi 17.11.2021, 12:45
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 59 milyar lira verdi

AA - İhaleye 119 milyar 790 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #TCM
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