TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 57 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 127 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.