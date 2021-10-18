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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.
Ekonomi 18.10.2021, 12:52
İhaleye 141 milyar 960 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.
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