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TCMB'nin müdahalesi dövizi düşürdü

TCMB'nin döviz piyasasına doğrudan müdahale aldığını duyurmasının ardından, 13,90 lira bandında seyreden dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.

Ekonomi 10.12.2021, 13:58
TCMB'nin müdahalesi dövizi düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

13,90 bandını aşarak rekor yenileyen dolar/TL kuru, TCMB'nin açıklamasının ardından 13,83 TL seviyesine geriledi.

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.

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