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TCMB'den faiz indirme kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
Ekonomi 16.12.2021, 14:04 16.12.2021, 14:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Alınmış kararların birikimli etkileri 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır."
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