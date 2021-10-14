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TCMB'deki değişimin ardından döviz güne rekorla başladı

Gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TCMB yönetiminde yapılan değişikliklerin ardından döviz güne rekorla başladı.

Ekonomi 14.10.2021, 09:16
TCMB'deki değişimin ardından döviz güne rekorla başladı

Serbest piyasada dolar 9,1620 liradan, avro 10,6330 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #TCMB
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