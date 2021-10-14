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TCMB'deki değişimin ardından döviz güne rekorla başladı
Gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TCMB yönetiminde yapılan değişikliklerin ardından döviz güne rekorla başladı.
Ekonomi 14.10.2021, 09:16
Serbest piyasada dolar 9,1620 liradan, avro 10,6330 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.
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