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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme" dedi.

Ekonomi 08.09.2021, 11:44 08.09.2021, 11:54
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz

AA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da düzenlenen “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor." dedi.

Kavcıoğlu, "Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Şahap Kavcıoğlu
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