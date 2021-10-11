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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.
Ekonomi 11.10.2021, 15:02 11.10.2021, 15:07
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." dedi.
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