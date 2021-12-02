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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Firmalarımızın yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açılamada firmaların yatırım iştahının arttığına dikkat çekti.

Ekonomi 02.12.2021, 11:55
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Firmalarımızın yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz." dedi.

#TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu
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