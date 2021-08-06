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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi 06.08.2021, 15:41
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL KarşılığıARSARJANTİN PESOSU0.08852ALLARNAVUTLUK LEKİ0.08335AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI5.0439BHDBAHREYN DİNARI22.7291BDTBANGLADEŞ TAKASI0.10121AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.3330BAMBOSNA HERSEK MARKI5.1602BWPBOTSVANA PULASI0.77812BRLBREZİLYA REALİ1.6333DZDCEZAYİR DİNARI0.06335CZKÇEK KORUNASI0.39825IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00060MADFAS DİRHEMİ0.95728PHPFİLİPİN PESOSU0.16949ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.59166KRWGÜNEY KORE WONU0.00750GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.7733INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.11564HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.3493HKDHONG KONG DOLARI1.1019IQDIRAK DİNARI0.00587ISKİZLANDA KRONU0.06846KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.02017LYDLİBYA DİNARI1.8997HUFMACAR FORİNTİ0.02868MKDMAKEDONYA DİNARI0.16422MYRMALEZYA RİNGGİTİ2.0312MXNMEKSİKA PESOSU0.43019EGPMISIR LİRASI0.54566NADNAMİBYA DOLARI0.59166UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00081PENPERU YENİ SOLU2.1025PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.2211RSDSIRP DİNARI0.08607SGDSİNGAPUR DOLARI6.3424SDGSUDAN POUNDU0.01924SYPSURİYE LİRASI0.00341SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.59168THBTAYLAND BAHTI0.25704TNDTUNUS DİNARI3.0879TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.4520UAHUKRAYNA HRYVNASI0.31962OMRUMMAN RİYALİ22.2578JODÜRDÜN DİNARI12.0868VNDVİETNAM DONGU0.00037ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.6650TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.30837NZDYENİ ZELANDA DOLARI6.0450
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