Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,42 yükseldi.

Ana gruplar itibarıyla mayısta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.

Alt gruplar

Yıllık en fazla artış yüzde 45,9 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 41,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 37,49 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,15 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,49 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,96 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 4,75 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda görüldü. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,92 ile bina bakım masrafları ve yüzde 3,4 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralandı.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,21 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,42 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar olarak kaydedildi.