Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 173 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 331 bin 254 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 91 bin 738 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 173 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 990 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 238 lira 42 kuruş, satış fiyatı 2 bin 108 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 82 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 234 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.