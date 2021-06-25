Son işlem gününde dövizde son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ ABD Doları 8,7300 SATIŞ 8,7310 Avro ALIŞ 10,4500 SATIŞ 10,4510 Sterlin ALIŞ 12,1540 SATIŞ 12,2140

ANKARA



ABD Doları ALIŞ 8,7200 SATIŞ 8,8020 Avro ALIŞ 10,4220 SATIŞ 10,5020 Sterlin ALIŞ 12,060 SATIŞ 12,2860