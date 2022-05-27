Sinema biletlerine 'sıfır vergi' devam ediyor

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.