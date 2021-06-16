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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5460 liradan, avro 10,3700 liradan güne başladı.
Ekonomi 16.06.2021, 10:02
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5460 liradan, avro 10,3700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5440 liradan alınan dolar, 8,5460 liradan satılıyor. 10,3680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3660 lira olmuştu.
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