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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
stanbul serbest piyasada dolar 8,3850 liradan, avro 10,1560 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 14.06.2021, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3850 liradan, avro 10,1560 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,3830 liradan alınan dolar, 8,3850 liradan satılıyor. 10,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1560 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4000 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1700 lira olmuştu.
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