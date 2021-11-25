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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

 İstanbul serbest piyasada dolar 11,9560 liradan, avro 13,4200 liradan güne başladı

Ekonomi 25.11.2021, 09:29
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 11,9540 liradan alınan dolar 11,9560 liradan satılıyor. 13,4180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,4200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,0320 lira, avronun satış fiyatı ise 13,4670 lira olmuştu.

#Serbest piyasa #Dolar #Avro
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