Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 8,6250 liradan alınan dolar, 8,6270 liradan satılıyor. 10,1160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1180 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1530 lira olmuştu.