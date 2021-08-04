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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 04.08.2021, 09:29 04.08.2021, 09:33
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3890 liradan, avro 9,9670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3870 liradan alınan dolar, 8,3890 liradan satılıyor. 9,9650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4385 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0197 lira olmuştu.
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