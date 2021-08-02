Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 02.08.2021, 09:23
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4790 liradan, avro 10,0650 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,4770 liradan alınan dolar, 8,4790 liradan satılıyor. 10,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0650 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9970 lira olmuştu.
34
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız