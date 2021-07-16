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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 16.07.2021, 10:17
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5660 liradan, avro 10,1560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5640 liradan alınan dolar, 8,5660 liradan satılıyor. 10,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1560 lira olarak belirlendi.
Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olmuştu.
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