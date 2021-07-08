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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 08.07.2021, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6880 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6860 liradan alınan dolar, 8,6880 liradan satılıyor. 10,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu.
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