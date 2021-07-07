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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6820 liradan, avro 10,2760 liradan güne başladı.
Ekonomi 07.07.2021, 09:18
Serbest piyasada 8,6800 liradan alınan dolar, 8,6820 liradan satılıyor. 10,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2640 lira olmuştu.
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