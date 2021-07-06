Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 06.07.2021, 09:28
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6600 liradan, avro 10,2950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6580 liradan alınan dolar, 8,6600 liradan satılıyor. 10,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2840 lira olmuştu.
19
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız