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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 02.07.2021, 09:19
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6870 liradan, avro 10,2900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6850 liradan alınan dolar, 8,6870 liradan satılıyor. 10,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6730 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2880 lira olmuştu.
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