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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 28.06.2021, 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7260 liradan, avro 10,4120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,7240 liradan alınan dolar, 8,7260 liradan satılıyor. 10,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4510 lira olmuştu.
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