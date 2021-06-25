Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 25.06.2021, 09:07 25.06.2021, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7000 liradan, avro 10,3960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6980 liradan alınan dolar, 8,7000 liradan satılıyor. 10,3940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3990 lira olmuştu.
20
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız