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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 23.06.2021, 09:02 23.06.2021, 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,3380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3380 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3280 lira olmuştu.
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