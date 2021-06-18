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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7190 liradan, avro 10,3650 liradan güne başladı.
Ekonomi 18.06.2021, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7190 liradan, avro 10,3650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,7170 liradan alınan dolar, 8,7190 liradan satılıyor. 10,3630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6850 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3820 lira olmuştu.
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