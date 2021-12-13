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Sanayi üretim endeksi arttı

Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Ekonomi 13.12.2021, 10:22
Sanayi üretim endeksi arttı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
 

#Sanayi #sanayi üretim endeksi
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