Son Dakika
Sanayi üretim endeksi arttı
Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Ekonomi 13.12.2021, 10:22
Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
13
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 132'nci sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021