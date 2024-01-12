Sanayi bünyesindeki 7 sektör 2023'te ihracat rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise yüzde 2,6 azalarak 180 milyar 818 milyon 623 bin dolara geriledi.

Sanayi ihracatında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın bazı alt sektörlerde ihracat rekoru kırıldığı görüldü.

Geçen yıl sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 81,5 oldu.

Geçen yıl otomotiv endüstrisi, 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapan sektör olarak rekorunu kırdı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 941 milyon dolar, elektrik ve elektronik 16 milyar 227 milyon dolar, makine ve aksamları 11 milyar 338 milyon dolar, mücevher sektörü 7 milyar 641 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayisi 5 milyar 546 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi de 7 milyar 170 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracat rakamına imza attı.

2023'te önceki yıla göre göre ihracat artışı otomotiv endüstrisinde yüzde 13, gemi, yat ve hizmetlerinde yüzde 33,6, elektrik ve elektronikte yüzde 7, makine ve aksamlarında yüzde 9,4, mücevherde yüzde 30,5, savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 27,1, iklimlendirme sanayisinde yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Geçen yıl Almanya'ya, otomotiv endüstrisi 4 milyar 854 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi 770 milyon dolar; Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 659 milyon dolar; Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 527 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Makine ve aksamlarında Rusya Federasyonu'na 1 milyar 397 milyon dolarlık, mücevher sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyar 205 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sektörlerin en yüksek ihracat gerçekleştirdiği illere bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde Kocaeli; iklimlendirme sanayisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları ile mücevher sektöründe İstanbul; gemi, yat ve hizmetlerinde Yalova öne çıktı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2022'de sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle: